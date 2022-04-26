بسبب الواتساب.. تأكد رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوجبا، اقترب من الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وأكدت التقارير أن بوجبا غادر مجموعة الـ "واتساب" الخاصة بلاعبي مانشستر يونايتد، بعدما اتخذ قرارا برحيله عن قلعة الشياطين بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور"، فإن بوجبا أبلغ زملائه بالرحيل عن مانشستر يونايتد، بنهاية الموسم.

وأطلقت جماهير مانشستر يونايتد صافرات استهجان على بوجبا في مواجهة نوريتش بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، اعتراضاً على مستوى اللاعب.

ومن جانبه لم يصمت بوجبا، ورد على الجماهير من خلال إشارته على أذنيه بأنه لا يستمع لهم، أثناء خروجه من ملعب المباراة.

وأشارت تقارير صحفية عالمية من قبل، أن بوجبا يمتلك عرضاً من ريال مدريد وكذلك من باريس سان جيرمان، للانضمام إلى أحدهما مطلع الموسم المقبل، لاسيما أن عقده ينتهي مع المان يونايتد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل المجاني إلى أي نادي جديد.

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