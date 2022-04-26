إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعد سن الأربعين

المصدر: البيان

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حطم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، رقما قياسيا جديدا بعد فوز فريقه بثنائية لهدف ضد لازيو، في الجزلة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من عدم تسجيل إيبرا في هذه المباراة التي جرت بملعب الأوليمبكو، إلا أنه قدم تمريرة حاسمة دخل بها تاريخ الدوري الإيطالي.

وسجل ميلان هدفه الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عن طريق لاعب الوسط تونالي، بعد تمريرة من إبراهيموفيتش.

التمريرة الحاسمة لزلاتان جعلته منه، أكبر لاعب يصنع هدفا في “الكالتشيو” في التاريخ، بعمر 40 عاما و6 أشهر و21 يوما.

كما تجاوز إبراهيموفيتش رقم لاعب روما السابق فرانشيسكو توتي، الذي كان أكبر اللاعبين عمرا صناعة للأهداف في “الكالتشيو” بـ40 عاما و4 شهور.

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