فتاة تنقذ هداف لايبزيغ من سيلفي محرج.. فيديو

المصدر: البيان

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تعرض المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو؛ هداف نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم لموقف محرج، خلال محاولته التقاط صورة سيلفي أثناء إحدى مباريات "البوندسليغا".

وانتشر مقطع فيديو لنكونكو وهو يحاول التقاط صورة "سليفي" لنفسه ولكن دون جدوى، حتى تدخلت فتاة من جامعات الكرات، لتلفت نظره إلى أنه أمسك الهاتف رأسا على عقب "بالمقلوب".

وينتهي عقد نكونكو البالغ من العمر 24 عاما، مع لايبزيغ صيف 2024، ولكن اسمه ارتبط مؤخرا ببعض الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، نظرا لتألقه الملفت في الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن نكونكو أصبح ثالث لاعب فرنسي، يتمكن من تسجيل 30 هدفا أو أكثر في جميع المسابقات، هذا الموسم.

ويأتي لاعب لايبزيغ خلف مواطنيه، المهاجم كريم بن زيمة هداف ريال مدريد، وكيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

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