بعد عامين من الغياب.. تولوز يعود إلى دوري الأضواء الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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ضمن نادي تولوز رسمياً أمس الاثنين عودته إلى دوري الدرجة الأولى في فرنسا، بعد عامين من هبوطه إلى الدرجة الثانية، وذلك عقب فوزه على ضيفه نيور 2-صفر في أجواء حماسية بختام المرحلة الخامسة والثلاثين من "ليغ 2".

وخطف تولوز النقاط الثلاث بهدفي البلجيكي بريخت دياغير (21) والياباني آدو أنايوو (78)، ليعزز صدارته مع 76 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أجاكسيو الثاني.

ومع فارق 11 نقطة عن أوكسير الثالث قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة، ضمن تولوز، الذي كان خصماً يصعب الفوز عليه طوال الموسم، أحد المركزين الأولين.

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