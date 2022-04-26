مان سيتي وريال مدريد مواجهة الحاضر والتاريخ الليلة

المصدر: لندن - أ ف ب

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ستكون المواجهة المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني صراعاً بين التاريخ والحاضر في عالم كرة القدم الأوروبية.

ويصطدم حلم مان سيتي بالتتويج باللقب بمواجهة فريق يعتبر «ملك» دوري الأبطال مع ألقابه الـ13 القياسية، أولها يعود إلى عام 1956 في طريقه لاحتكاره لخمسة مواسم متتالية، وآخرها عام 2018 حين توج به ثلاث مرات متتالية وأربع مرات في خمسة مواسم.

قبل الموسم الماضي، كانت أفضل نتيجة لسيتي في دوري الأبطال وصوله إلى نصف نهائي 2016 حين توقف مشواره على يد ريال مدريد بالذات، قبل أن يحقق الفريق الإنجليزي ثأره في موسم 2019 - 2020 بإقصائه النادي الملكي من ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً. أما ريال، فيخوض الدور نصف النهائي للمرة الثلاثين في تاريخه، ما يظهر حجم الصراع بين الفريقين على صعيد التاريخ والعراقة. لكن الكلمة الآن للحاضر، وقد أظهر مانشستر سيتي بقيادة الإسباني غوارديولا أنه أحد أفضل الفرق في القارة العجوز، وأثبت ذلك في الدور السابق بإقصائه قطب العاصمة الإسبانية الآخر أتلتيكو مدريد بالفوز عليه ذهاباً 1 - صفر، والتعادل معه إياباً صفر - صفر.

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