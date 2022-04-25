لامبارد عن عدم احتساب ركلة جزاء لإيفرتون: لو كان صلاح لاحتسبت له

المصدر: البيان

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علق المدير الفني لنادي إيفرتون الإنجليزي فرانك لامبارد، على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أنتوني جوردون لاعب إيفرتون أمام ليفربول، في الشوط الأول للمباراة.

وفاز ليفربول في ديربي ميرسيسايد بهدفين نظيفين على غريمه إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب أنفيلد بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال فرانك لامبارد في تصريحات لـ "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت ركلة جزاء، لكن بالطبع لا يمكنك الحصول عليها في الأنفيلد".

وتابع: "إذا كان محمد صلاح الذي سقط، أعتقد أن الحكم كان سيحتسبها له، لكنه اعتبر اللقطة خطأ على أنتوني".

وأضاف: "نعم أعتقد أنها ركلة جزاء، لست متأكداً من مدى وضوحها، كان الحكم سريعاً في إصدار بطاقة صفراء، لكن إذا نظر إلى تقنية حكم الفيديو فكان هناك شكوك فيها، لكن ربما يكون هذا متوقعاً عندما تأتي إلى أنفيلد".

يذكر أن ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، فيما يأتي إيفرتون في المركز الثامن عشر، برصيد 29 نقطة ويتبقى أمامه 6 مباريات فقط للنجاة من مراكز الهبوط.

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