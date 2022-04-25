المريخ يرد على اتهامات نائبه بالاتفاق على تفويت مباراتي الأهلي

المصدر: البيان

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نفى حازم مصطفى رئيس المريخ السوداني، ما أثاره محمد سيد أحمد نائب مجلس إدارة النادي بالاتفاق مع الأهلي على "تفويت" مباراتي دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد الأهلي والمريخ في المجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري الأبطال في نسخته الجارية التي ضمت أيضًا الهلال السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

وخلال تصريحات هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، قال مصطفى: "ما حدث من نائب النادي (محمد سيد أحمد) تصرف فردي لا يمثل النادي ولا جماهيره".

وأضاف: "نكن كل الاحترام والتقدير للأهلي الذي أكرمنا وقدم لنا كل التسهيلات خلال تواجدنا في القاهرة.. الأهلي نادٍ كبير وعظيم، ولا يجوز بالعقل أو المنطق أن يكون هناك اتفاق مثل هذا".

وتابع: "الواقعة ليس المقصود بها النادي الأهلي، هناك تباين واختلاف في وجهات النظر داخل نادي المريخ، وللأسف السهم أُصيب به الأهلي دون قصد".

وواصل: "أفضل أداء للمريخ كان أمام الأهلي، قدمنا مباراتين كبيرتين رغم الخسارة".

وأكمل: " في المباراة الثانية تقدمنا بشكوى ضد الأهلي لإشراك حمدي فتحي في المباراة، ورد علينا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بصحة مشاركته لتواجده في القائمة، نحن نحافظ على حقوق النادي وجماهيره".

وأتم: "سيتم التواصل مع محمود الخطيب (رئيس الأهلي) وسيتم إصدار بيانا رسميا كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه مفتعل الواقعة".

جدير بالذكر أن الاهلي تأهل إلى منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي، ومن المقرر أن يلتقي مع وفاق سطيف الجزائري بعدما أطاح بالترجي التونسي.

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