الاتحاد الأوروبي يعلن عن حكم مباراة ليفربول وفياريال في دوري الأبطال

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة ليفربول وفياريال، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيمياً البولندي سيمون مارتشينياك، الذي سبق له وأدار مباراة فياريال مع يوفنتوس التي انتهت بفوز الأول وتحقيقه انتصارا تاريخياً بنتيجة 0/3 في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، وأدار كذلك مباراة ليفربول مع إنتر ميلان التي انتهت بهدفين دون رد لصالح الريدز، في ذهاب ثمن النهائي من نفس المسابقة.

ويبلغ سيمون مارتشينياك من العمر 40 عاما، وحصل على شارة التحكيم الدولي عام 2011، وكانت المباراة الأخيرة التي أدارها على المستوى القاري بين ريال مدريد وتشيلسي، التي أقيمت 12 أبريل الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت بفوز الميرنغي.

ويعاون مارتشينياك في إدارته لمباراة ليفربول وفياريال كل من باول سوكولنيكي وتوماش ليستكيفيتش، على أن يتولى السلوفيني سلافجو فينشيشتش مهمة الحكم الرابع، بينما سيكون الثنائي توماش كفايتكوفسكي وبارتوس فرانكوفسكي، مسؤول عن تقنية الفار.



الجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وفياريال ستقام بعد غداً الأربعاء، على ملعب أنفيلد في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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