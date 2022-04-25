اتفاق مشترك.. ريال مدريد ومبابي يحددان موعد إعلان الصفقة

المصدر: البيان

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كشفت تقارير إسبانية، عن موقف ريال مدريد بعد التصريحات الأخيرة للفرنسي كليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، التي لمح فيها إلى إمكانية بقائه مع العملاق الفرنسي وتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي نادي ريال مدريد لديهم حالة من الاطمئنان تجاه صفقة مبابي رغم تصريحاته، مشيرة إلى أن إدارة الميرنغي تعلم أن اللاعب لم يعلن عن قراره بالرحيل عن باريس، إلا عقب نهاية الموسم يوم 21 مايو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر يعتبر بمثابة اتفاق مشترك بين إدارة نادي ريال مدريد ومبابي، بأن لا يدلي اللاعب بأي تصريح رسمي حتى ينتهي من خوض مباراته الأخيرة بالدوري الفرنسي أمام ميتز 21 مايو المقبل، تجنباً لحدوث أي أزمات له.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيعلن عن اتفاقه مع اللاعب عقب هذا التاريخ، خاصة أن الميرنغي أيضاً منشغل بمشاركته بدوري أبطال أوروبا واستعداده لخوض مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي، وكذلك عزمه على حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

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