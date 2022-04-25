هدف تونالي القاتل يقفز بميلان لقمة الدوري الإيطالي

المصدر: روينرز

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انتزع ميلان صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل هدف قاتل من ساندرو تونالي في الوقت بدل الضائع، ليفوز 2-1 بشق الأنفس على لاتسيو صاحب الأرض رغم التأخر بهدف مبكر "الأحد".

وتقدم تشيرو إيموبيلي بهدف لصاحب الأرض بعد أربع دقائق فقط، لكن أوليفييه جيرو أدرك التعادل في الدقيقة 50.

وضغط ميلان بكل قوة، وارتقى المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عاليا ولمس الكرة برأسه نحو تونالي الذي مهدها لنفسه ثم سدد من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد ميلان 74 نقطة من 34 مباراة وبفارق نقطتين عن غريمه وجاره إنتر ميلان حامل اللقب الذي خاض 33 مباراة وفاز 3-1 على روما يوم السبت ليحقق انتصاره الثالث على التوالي. ويأتي لاتسيو في المركز السادس برصيد 56 نقطة.

ووجد ميلان نفسه متأخرا بهدف من إيموبيلي مهاجم إيطاليا.

وصنع ميلان عدة فرص لإدراك التعادل في الشوط الأول، وسدد 12 كرة على مرمى لاتسيو، لكن دون أن ينجح في هز الشباك.

وواصل ميلان الضغط بعد الاستراحة، وأدرك التعادل بواسطة جيرو مهاجم منتخب فرنسا.

وشارك المخضرم إبراهيموفيتش بحثا عن تحقيق الفوز، وساعد فريقه على انتزاع النقاط الثلاث بتمريرة بالرأس إلى تونالي، ليواصل ميلان سعيه نحو إحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2011.

وكال ستيفانو بيولي مدرب ميلان المديح للاعبيه وقال "من الصواب أن نشعر بالرضا والسعادة بسبب لاعبينا الأسود".

وأضاف لمنصة (دازون) على الإنترنت "هم يحظون بالقليل من الإشادة، لكنهم أثبتوا مدى قوتهم. يتبقى أربع مباريات ويجب الفوز بكل المباريات. لا أعرف إذا كنا سننجح، لكننا أقوياء جدا".

وتابع "لا يوجد فريق شاب جدا ويقاتل على لقب الدوري الإيطالي. أطالب اللاعبين بتقديم كل جهدهم، والآن علينا أن نلقي بأنفسنا نحو اللقب. دعونا نلعب المباراة المقبلة بأكبر حماس ممكن، ومن غير المفيد التفكير في أمور في المستقبل البعيد".

وفي مباراة أخرى، حقق سالرنيتانا فوزه الثالث على التوالي وتفوق 2-1 على فيورنتينا، ليتقدم إلى المركز 18 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.



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