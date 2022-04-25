ليفاندوفسكي: شيء ما سيحدث قريباً

المصدر: ميونخ - أ ف ب

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ترك الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي الباب مفتوحاً حول مستقبله مع النادي البافاري بقوله إثر تتويج فريقه بطلاً للدوري الألماني: «شيء ما سيحدث قريباً».

وترددت أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاماً) الذي أكد بأن البت في مصيره قد يكون قريباً بقوله بعد المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند 3 - 1 والتتويج باللقب المحلي شيء ما سيحدث قريباً، الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء مع بايرن حتى انا لا اعرف ماذا يمكن أن يحصل، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي. وأضاف: سنرى كيف تتطور الأمور، مشيراً إلى أن وكيل أعماله يتفاوض مع بايرن ميونيخ.

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