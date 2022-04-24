محمد صلاح يسجل رقماً جديداً في قمة ليفربول مع إيفرتون

المصدر: وكالات

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فض النجم المصري محمد صلاح الشراكة مع زميله ألكساندر أرنولد في جدول ترتيب قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 13 تمريرة حاسمة بفارق صناعة واحدة عن الظهير الإنجليزي الشاب.

ويحتل صلاح صدارة هدافي البطولة برصيد 22 هدفًا وبفارق 5 أهداف عن سون هيونج مين لاعب توتنهام الذي يحتل الوصافة برصيد 17 هدفًا.

وسجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه وغريمه إيفرتون في قمة مرسيسايد، ويصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان سيتي وسع الفارق إلى أربع نقاط بعد الفوز 5-1 على واتفورد أمس السبت، وعانى فريق المدرب يورجن كلوب في الشوط الأول أمام إيفرتون في أنفيلد في مباراة عنيفة.

وبعد صمود إيفرتون، الذي تراجع إلى منطقة الهبوط قبل مباراة اليوم، لساعة من اللعب، توغل محمد صلاح من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية حولها الظهير الأيسر أندرو روبرتسون بضربة رأس في الدقيقة 62.

واقترب ديماراي جراي من إدراك التعادل لإيفرتون بعدما أطلق تسديدة هائلة مرت بجوار المرمى مباشرة.

وأضاف البديل ديفوك أوريجي الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة ركلة جانبية من البديل الآخر لويس دياز في الدقيقة 85.

وحقق ليفربول فوزه 12 في آخر 13 مباراة بالدوري ليرفع رصيده إلى 79 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل خمس جولات من النهاية.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة من 32 مباراة ويحتل المركز 18، وبفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 17 الذي خاض 33 مباراة وتفوق 1-صفر على ولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق اليوم.

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