محمد صلاح يبحث عن انجاز تاريخي الليلة

المصدر: وكالات

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يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن رقم تاريخي عندما يواجه إيفرتون، اليوم الأحد، في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الحساب الرسمي للبريميرليغ، على "تويتر": "يسعى صلاح إلى أن يصبح أول لاعب من ليفربول يحرز هدفين أو أكثر مرتين في ديربي ميرسيسايد خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأحرز صلاح ثنائية في مباراة الدور الأول بالبريميرليغ أمام إيفرتون، والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 4-1.

ويسعى ليفربول بقوة لتحقيق الفوز اليوم، من أجل مواصلة مطاردته لمانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز وصافة جدول ترتيب البريميرليغ بـ76 نقطة من 32 مباراة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، والذي لعب 33 مواجهة.

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