التعادل مع الهلال السعودي يبدد حظوظ الشارقة آسيوياً

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

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ضاعت آخر حظوظ الشارقة في التأهل في دوري أبطال آسيا بتعادله مع الهلال السعودي 2-2 في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في المباراة التي أقيمت بإستاد الأمير فيصل بن فهد، ليصل الشارقة إلى 5 نقاط والهلال متصدر المجموعة 13 نقطة وبعده الريان القطري 10 نقاط.

جاء هدف الشارقة الأول في الدقيقة الخامسة بلعبة عثمان كمارا الرأسية، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني في الوقت البديل للشوط الأول "ق 46" بتسديدة صاروخية من خارج الصندوق لينتهي الشوط بتقدم الشارقة بهدفين دون رد، وحاول الهلال العودة للمباراة في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني واصطدم بقوة دفاع الشارقة وحارسه عادل الحوسني الذي أنقذ أكثر من فرصة حقيقية، وفي المقابل شن الشارقة عدة هجمان عن طريق كايو لوكاس وكمارا.

واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 78 التي نجح فيها الهلال في تقليص الفارق عبر متعب المفرج من هجمة تابعها داخل الـ 6 ياردات، وعدل الهلال النتيجة في الدقيقة 95 من ركلة جزاء احتسبها الحكم وسط احتجاج من لاعبي الشارقة، نفذها سالم الدوسري، وامتدت المباراة للدقيقة 102 بعد احتساب الحكم 12 دقيقة وقت بديل في الشوط الثاني.

وكان الريان القطري فاز في افتتاح مباريات هذه الجولة للمجموعة على استقلال توشنبه الطاجيكي بهدف دون رد سجله يوهان بولي في الدقيقة 90 ليصل الريان للنقطة العاشرة ولا نقاط للإستقلال وتختتم مباريات المجموعة مساء الأربعاء المقبل بمواجهتين في توقيت موحد بين الهلال السعودي والريان القطري، الشارقة واستقلال توشنبه.

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