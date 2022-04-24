هل يحصل محمد صلاح على أجر نظير مشاركته في حملة مكافحة المخدرات؟

المصدر: البيان

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ردت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي المصرية، على تساؤل بخصوص حصول الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، على مقابل مادي نظير مشاركته في حملة «لا للمخدرات»، من عدمه.

وقالت القباج خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المصري، السبت، إن محمد صلاح لا يحصل على أي أموال مقابل تصوير الحملة الدعائية التي تحمل اسم «أنت أقوى من المخدرات».

وتابعت: «صلاح لا يحصل على جنيه واحد مقابل تصوير هذه الإعلانات، ونشكر كل من يسهم في دعم هذا العمل الخيري».

ويشارك محمد صلاح بصفة مستمرة في حملة مكافحة المخدرات على مدار السنوات الماضية، كونه نموذجاً يحتذى به الشباب.

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