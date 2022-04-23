في موسم مخيب .. هذه قيمة كل هدف سجله ميسي مع سان جرمان

المصدر: وكالات

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خيب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الآمال في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان بحصيلته التهديفية المتواضعة.

ونقلت "لكيب" الفرنسية المتخصصة في شؤون الرياضة أن ميسي سجل ثلاثة أهداف فقط بقميص فريق العاصمة الفرنسية في الدوري المحلي، ولم يسجل أي هدف في مسابقة كأس فرنسا.

وتوقع كثيرون أن يسطع نجم ميسي، 34 عاما، في فرنسا لكن ذلك لم يحدث، بحسب الصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى قيمة دخله في الموسم الأول التي تصل إلى أكثر من 32 مليون دولار، فإن قيمة كل هدف سجله ميسي هذا الموسم تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

وتوقعت الصحيفة أن يزداد الضغط على ميسي الموسم المقبل لتسجيل مزيد من الأهداف، خاصة إذا غادر كليان مبابي إلى ريال مدريد.

وبعد قدومه إلى الفريق يعيش ميسي موسما متذبذبا في باريس، بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني مهدرا تقدمه ذهابا.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، أوضح أنه سيوضح "أمورا كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 2022 في كرة القدم، دون كشف مزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بلاده إلى الفوز على فنزويلا 3-صفر الثلاثاء في مباراة هامشية ضمن تصفيات المونديال.

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