نهضة بركان وبيراميدز في مهمتين صعبتين ضد المصري ومازيمبي في كأس الاتحاد الإفريقي

المصدر: أ ف ب

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سيكون نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري امام مهمة صعبة للغاية لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، إذ يتطلع الأول الى قلب تأخره ذهاباً 1-2 أمام البورسعيدي المصري عندما يستضيفه على الملعب البلدي لمدينة بركان الأحد، والثاني عندما يحلّ على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي في لوبومباشي بعد تعادلهما سلباً في الاسكندرية.

وتتجدد المواجهة بين قطبي الكرة الليبية أهلي طرابلس والاتحاد بعد لقاء الذهاب السلبي، فيما يلتقي سيمبا التنزاني مع مضيفه اورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي اذ يطمح الأخير لتعويض خسارته ذهاباً صفر-1.

في المباراة الأولى، فرّط نهضة بركان في العودة بنتيجة إيجابية ذهاباً ولا سيما أن المصري لعب بتسعة لاعبين لنحو نصف ساعة، قبل أن يقتنص هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من ركلة حرة للتونسي هيثم العيوني.

ويتطلع الفريق البرتقالي الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب النتيجة، كما يسعى مدربه الكونغولي الديمقراطي إلى انقاذ نفسه من مقصلة الإقالة بعد تراجع نتائج الفريق.

ورأى إيبينغي ان الخسارة ضد فريق أكمل المباراة بتسعة لاعبين أمر غير مقبول وانتقد لاعبيه على الأداء الذي قدموه.

ويخوض الفريق الساعي الى لقبه الثاني بعد 2020، المباراة بغياب الموريتاني أداما با ومعاد فكاك ومحمد فرحان، فيما ستلقى المسؤولية على باقي اللاعبين ولا سيما المخضرمين مثل العربي الناجي ومحمد عزيز وعمر النمساوي.

ويفتقد المدرب التونسي لفريق المصري معين الشعباني جهود الثنائي عمرو موسى والتونسي إلياس الجلاصي للإيقاف بعد طردهما ذهاباً.

قال "علينا إيقاف نشوة الانتصار لأننا سنخوض مباراة صعبة في المغرب"، وتابع "أضمن ما سيحدث في الملعب فقط، علينا أن ننتبه لما يحدث خارج الملعب وفي النهاية كلنا ثقة في التحكيم وعلينا الإعداد بقوة لتجنب الخسارة في بركان".

وسيلتقي المتأهل مع الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي.

رحلة ووداع

ويأمل لاعبو بيراميدز، الساعي لأول ألقابه القارية، الى توديع مدربهم إيهاب جلال الذي سينتقل للإشراف على تدريب منتخب مصر، على أفضل نحو عبر انتزاع بطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي برغم صعوبة المهمة أمام مازيمبي وفي معقله لوبومباشي.

وأهدر الفريق المصري فرصاً كثيرة خلال لقاء الذهاب، فيما قال جلال "لا زالت المباراة في الملعب وأثق في قدرتنا على تخطي مازيمبي في لوبومباشي بالرغم من صعوبة اللقاء والأجواء لكننا قادرون على التأهل".

وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم الفريق رمضان صبحي بسبب عدم جاهزيته اثر الإصابة التي تعرض لها سابقاً.

وكان مسؤولو النادي قد اعترضوا على طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة إذ سيديرها في أرض الملعب البوتسواني جوشا بوندو، وفي غرفة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" الغامبي بكاري غاساما في ظل الجدل في الفترة السابقة على مستوى البطولات الإفريقية.

ويعد مازيمبي من الفرق القوية في ملعبه ذات العشب الصناعي، إلاّ أنّ الفريق لا يقدم المستويات القوية التي قادته الى لقب دوري الأبطال 2015.

كلاسيكو الحسم

وعلى ملعب "شهداء بنينا" في بنغازي، سيعبر فريق ليبي الى نصف النهائي بين الأهلي طرابلس وضيفه الاتحاد بعد تعادلهما سلباً ذهاباً.

الصراع الليبي سيكون بنكهة تونسية، إذ يقود الاتحاد المدرب محمد الكوكي، والأهلي فتحي جبال.

وسيستعيد فريق الاتحاد جهود ثلاثة من لاعبيه المهمين وهم غازي العيادي ويوسف كارة وربيع الشادي.

من ناحية الأهلي طرابلس فإن صفوفه مكتملة وسيسعى المدرب الجبال الى أبعد نقطة مستنداً على عروض الفريق القوية في دور المجموعات إذ تصدر الأولى أمام بيراميدز والصفاقسي التونسي.

ويتطلع أورلاندو الى قلب تأخره أمام سيمبا بهدف ذهاباً، عندما يتواجهان في جوهانسبورغ إياباً، عبر استغلال عاملي الأرض والجمهور.

ويطمح سيمبا الى أول ألقابه القارية بعدما حلّ وصيفاً للمسابقة 1993. أما أورلاندو فتوج باللقب 1996 وقبله بلقب دوري الأبطال 1995.

وتقام مباريات نصف النهائي في 8 و15 مايو والنهائي في 22 مايو.



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