ستيفاني فرابار.. أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أول أمس الخميس أن ستيفاني فرابار ستصبح أول امرأة تدير نهائي كأس فرنسا عندما يلتقي نيس مع نانت الشهر المقبل.

وكانت فرابار البالغة 38 عاما أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي العام 2019، كما أدارت مباراة كأس السوبر الأوروبية في ذلك العام، وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2020.

وقال باسكال غاريبيان، المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان: "يأتي اختيارها مكافأة لها على عملها وأدائها، وتم اختيارها عن جدارة واستحقاق".

وسيلتقي نانت مع نيس في النهائي على ملعب فرنسا الدولي في باريس في السابع من مايو.

يذكر أن باريس سان جيرمان أكثر من توج بلقب كأس فرنسا برصيد 11 لقبا مقابل لقب واحد لمارسيليا وستة لكل من ليل وسانت إيتيان وخمسة لكل من ليون وموناكو وأر سي باريس وريد ستار، ونال نانت اللقب 3 مرات وكذلك فعل نيس.

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