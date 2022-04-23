رسالة عاطفية من الأسطورة بيليه عقب خروجه من المستشفى

المصدر: البيان

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نشر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عبر حسابه في "إنستغرام" رسالة عاطفية عقب خروجه من المستشفى بعدما استأنف علاجه، إثر اكتشاف إصابته بمرض سرطان القولون منذ 6 أشهر.

ونشر بيليه أمس الجمعة صورة له مع زوجته وكلبه، وأرفقهم بالقول: "الراحة هي التواجد مع زوجتي العزيزة، مارسيا، ومرافقنا الدائم كاكاو".

وأضاف: "العلاج صعب، لكن الشعور بحبهم هو أفضل دواء.. ما أجمل العودة إلى المنزل".

وكان بيليه قد دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي وخرج أول أمس الخميس.

وتثير حالة بيليه الصحية القلق في السنوات الأخيرة، حيث خضع لعدة عمليات جراحية، كما كان يعاني من مشاكل في العمود الفقري والركبة.

وسيواصل "الملك" زيارة المستشفى، مرة واحدة على الأقل في الشهر، للخضوع لفحوص طبية ومواصلة العلاج.

وبيليه هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل 77 هدفا في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977.

وقد اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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