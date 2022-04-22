كارتابيا أفضل لاعبي مباراة شباب الأهلي وآهال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، أفضل لاعب في مباراة فريقه وآهال التركماني اليوم، في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقاد كارتابيا، شباب الأهلي للفوز على آهال 2-1 مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة.

وسجل كارتابيا، هدفي شباب الأهلي في الدقيقتين 13 و45 من المباراة، بعد هجمتين سريعتين وعرضيتين من الجانب الأيسر، عن طريق زميله حارب عبدالله سهيل.

وبات شباب الأهلي، قريباً بهذا الفوز من التأهل إلى الدور الـ16 للبطولة الآسيوية.

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