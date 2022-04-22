شباب الأهلي يهزم آهال ويقترب من التأهل للدور التالي الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على آهال التركماني 2-1 مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل لشباب الأهلي كارتابيا في الدقيقتين 13 و45، وأحرز لآهال أمانوف في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط، وودع آهال المنافسة على التأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة الآسيوية، بتوقف رصيده عند نقطة واحدة، حصل عليها من تعادله مع شباب الأهلي 1-1، في الجولة الأولى، وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فولاد مع شباب الأهلي، وآهال مع الغرافة.

ومالت الأفضلية لشباب الأهلي في الشوط الأول، وألغى الحكم هدفاً سجله آهال بداعي التسلل في الدقيقة 11، ورد شباب الأهلي بقوة، بتسجيل هدفاً من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 13، عن طريق كارتابيا، بعد انطلاق وعرضية من حارب سهيل.

وتألق رسول شارييف حارس آهال، في إبعاد عرضية غيرت اتجاهها من حارب، وكادت أن تسكن شباكه، وحول ركلة حرة سددها كارتابيا، إلى ركلة ركنية، ولكن عاد كارتابيا، وسجل هدفاً ثانياً له ولـ«فرسان دبي»، من هجمة سريعة وعرضية أخرى من حارب في الدقيقة 45.

ورغم استمرار أفضلية شباب الأهلي في الشوط الثاني، إلا أن آهال نجح في تقليص الفارق عن طريق أمانوف في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، ونجح «فرسان دبي» في الحفاظ على تفوقهم في الدقائق الأخيرة، ليحصدوا 3 نقاط تقربهم أكثر من الدور الـ 16 للبطولة الآسيوية.

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