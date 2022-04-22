الجزيرة يخسر أمام «القوة الجوية» ويفقد فرصة التأهل آسيوياً

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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خسر الجزيرة أمام «القوة الجوية» العراقي 2-3 في لقاء الفريقين مساء الجمعة لحساب الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مباراة متوسطة الأداء، تقدم فيها «القوة الجوية» بهدفين ونجح الجزيرة بعدها في إدراك التعادل لكنه خسر النتيجة بهدف قاتل في الزمن المهدر، وخسر معها فرصة التأهل بعد أن تجمد رصيده في 4 نقاط متراجعاً إلى المركز الثالث ورفع «القوة الجوية» رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني.

ونال «القوة الجوية» الأفضلية في شوط اللعب وكان الأكثر سيطرة على الكرة والمبادر بالهجوم في الوقت الذي تراجع فيه الجزيرة إلى المنطقة الدفاعية وتعددت أخطاء لاعبيه في التمرير، ونتيجة للتفوق تمكن «القوة الجوية» من التقدم سريعاً بهدف في الدقيقة السادسة من ضربة رأسية عن طريق إبراهيم بايش، كان له التأثير الإيجابي في مواصلة التفوق والضغط على مرمى على خصيف، دون أن ينجح الجزيرة في بناء هجمة منظمة أو يشكل خطورة كبيرة على مرمى منافسه باستثناء بعض المحاولات ليستمر الحال دون تغيير حتى نهاية الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد الجزيرة بشكل افضل ونظم صفوفه وظهرت رغبة لاعبيه في تعديل النتيجة لكن «القوة الجوية» فاجأه بالهدف الثاني في الدقيقة 60 بواسطة البديل علاء عباس، وبعدها تمكن الجزيرة سريعاً من تقليص الفارق بهدف أحرزه عبد الله رمضان في الدقيقة 62.

وبعدها تواصل اللعب بحذر من جانب الفريقين، مع تفوق هجومي أكثر للجزيرة الذي ظل يبحث عن إدراك التعادل الذي نجح في الوصول إليه بهدف احرزه عمر تراوري في الدقيقة 76، أشعل المباراة بين الفريقين، وتنوعت الهجمات بين الفريقين بعد الوصول لنقطة التعادل مع أفضلية الجزيرة لكن «القوة الجوية» نجح في خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر بواسطة شريف كاظم انتهت عليه المواجهة.

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