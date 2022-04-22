أرتيتا: أقنعت محمد النني بالبقاء مع أرسنال لأنه أحد أهم اللاعبين

المصدر: وكالات

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أثنى الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، على المصري محمد النني لاعب وسط الفريق بعد التألق في ديربي لندن الذي أقيم أمام تشيلسي وانتهى بفوز الأول بنتيجة 4-2 ضمن مؤجلات الدوري الإنجليزي، وجاء لاعب الوسط المصري محمد النني في التشكيل الأساسي للجانرز وخاض المباراة بأكملها وقدم أداء جيدا.

ويستعد نادي ارسنال لمواجهة مانشستر يونايتد ظهر غد السبت على ملعب "الامارات" ضمن منافسات الجولة الـ 34 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مايكل أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ارسنال ضد مانشستر يونايتد: "إنه بالنسبة لي أحد أهم اللاعبين في الفريق، إنه شخص استثنائي وكذلك لاعب كرة قدم رائع يتم تجاهله ولا يحصل في بعض الأحيان على التقدير الذي يستحقه".

أضاف أرتيتا: "في يناير أقنعته بالبقاء معنا، ارسنال سيقوم بمحادثة أخرى معه في نهاية الموسم بخصوص عقده، أنا سعيد حقًا معه".

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المستوى المتميز الذي ظهر النجم المصري خلال مواجهة الديربي أمام تشيلسي قد يغير من مستقبله مع الجانرز، خاصة وأن عقده مع النادي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وأضافت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن المدير الفني الإسباني أرتيتا وضع ثقته في الدولي المصري لخوض مواجهة تشيلسي، على الرغم من عدم مشاركته منذ بداية الموسم، ونجح في الخروج من الملعب كأفضل في المباراة مع زميله إيدي نيكيتاه الذي سجل هدفين في مرمى البلوز.

فيما أشاد أسطورة نادي أرسنال إيان رايت بالنجم المصري بعد أن شارك في تحقيق فريقه فوزا كبيرا على مضيفه تشيلسي.

وحصد النني إشادات الكثيرين منهم إيان رايت الذي كتب اسمه رباعي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "محمد ناصر السيد النني" ووضع علامة قلب بجانبه، في إشارة إلى تألقه.

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