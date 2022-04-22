محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويتصدر قائمة "رجل المباراة" بالبريميرليغ

المصدر: البيان

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تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة اللاعبين الفائزين بلقب "رجل المباراة" في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي أكثر من مرة بعدما اختير في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة 30 وفقا لموقع الدوري الإنجليزي.

ونجح محمد صلاح في الفوز بلقب أفضل لاعب في المباراة 13 مرة خلال الموسم الحالي بفارق 2 عن أقرب منافسيه في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ويأتي في المرتبة الثانية بقائمة أكثر اللاعبين الحاصلين على لقب "ملك المباراة" النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون جناح فريق توتنهام الذي توج بالجائزة 11 مرة حتى الآن.

وحل في المرتبة الثالثة بالقائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفقاً لليوم السابع الذي استطاع الفوز بجائزة "ملك المباراة" 9 مرات بعدما تألق بشكل لافت مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي.

وفي المركز الرابع بالقائمة تواجد بوكايو ساكا لاعب آرسنال الإنجليزي الذي استطاع الحصول على 8 مرات بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه الشديد وقيادته لتحقيق نتائج ايجابيه لفريقه في الدوري.

وجاءت قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على "ملك المباراة" وفقا لموقع الدوري الإنجليزي كالتالي..

محمد صلاح (ليفربول): 13

هيونج مين سون (توتنهام): 11

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 9

بوكايو ساكا (آرسنال): 8

ميشيل أنطونيو (وست هام): 7

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 7

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول): 7

روبرت سانشيز (برايتون): 6

كونور كالاجر (كريستال بالاس): 6

جيمس ماديسون (ليستر سيتي): 6

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