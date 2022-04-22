محمد صلاح عن اقترابه من عامه الثلاثين: انظروا إلى ميسي ورونالدو
ت + ت - الحجم الطبيعي
علق الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، عن اقترابه من عامه الثلاثين خلال شهر يونيو المقبل.
وقال صلاح في تصريحات لمجلة "FOUR FOUR TWO" الإنجليزية: "لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين من عمري".
وتابع: "لقد سألت بعض اللاعبين وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أنا أستمتع بالحياة وكرة القدم، ولا أهتم بالسن".
وأضاف: "أفضل لاعبي العالم تجاوزوا 33 عاما مثل ميسي ورونالدو وزلاتان وليفاندوفسكي وبنزيما ودزيكو وأوليفييه جيرو".
وأتم: "كلهم يؤدون بشكل مميز، لذا لست قلقاً".