محمد صلاح يثير قلق جماهير ليفربول: سأرحل إذا طُلب مني ذلك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي ليفربول، قلق جماهير الريدز وذلك بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال الساعات الماضية، حول تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، وشهدت الفترة الماضية تعثر في المفاوضات بين إدارة ليفربول وصلاح بسبب تجديد التعاقد، نتيجة مطالب اللاعب المالية بالحصول على 450 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما ترفضه إدارة النادي الإنجليزي.

وعلق محمد صلاح في تصريحات لصحيفة "فور فور تو" البريطانية على مستقبله مع ليفربول وآخر التطورات الخاصة بتمديد عقده، حيث قال: "سوف أوقع عقداً جديداً مع ليفربول؟ نعم أعتقد ذلك، لكن إذا أرادوا مني الرحيل، فهذا شيء مختلف".

وتابع: "مستقبلي؟ لا أعرف، يتبقى لدي عام واحد، أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد، الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق، لذلك لا أعرف لا أستطيع أن أخبرك تحديداً بما سيحدث".

وأضاف: "لست قلقاً، لا أسمح لنفسي بالقلق بشأن شيء ما، لم ينته الموسم بعد لذلك دعونا ننهي الدوري بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو الشيء الأكثر أهمية الآن".

واختتم صلاح حديثه، قائلاً: "هذا النادي (ليفربول) يعني الكثير لي، لقد استمتعت بلعب كرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، وأعطيت النادي كل شيء ورأى الجميع ذلك، لقد مررت بالكثير من اللحظات الرائعة هنا، الفوز بالبطولات وإحراز الأهداف والألقاب الفردية، نحن مثل العائلة هنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز