رونالدو ينشر صورة مولودته الجديدة ويشكر الجميع على دعمهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الجمعة، صورة لطفلته المولودة حديثا، بعد أيام من إعلانه وفاة طفله التوأم.

وظهرت الطفلة في الصورة التي نشرها رونالدو مع أفراد عائلته على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وحمل نجم مانشستر يونايتد ابنته الصغيرة، بينما ابتسم باقي أفراد عائلة رونالدو لالتقاط الصورة.

وأرفق رونالدو الصورة بتعليق جاء فيه: "وأخيرا في منزلنا السعيد بعد أن عادت جورجينا برفقة طفلتنا للبيت. أشكر الجميع على مشاعرهم وكلماتهم الرقيقة ودعمهم لنا".

وأضاف: "شعرنا بالحب، والاحترام الذي تحظى به عائلتنا بفضل تعليقاتكم المواسية".

وكان رونالدو، قد أعلن مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، وطالب ببعض الخصوصية في بيان رسمي.

وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أعلن نجم مانشستر يونايتد ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.

وكتب رونالدو: "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم الذي يمكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة. نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز