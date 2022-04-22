برشلونة ينجو من كمين سوسيداد ويعود لوصافة الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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عاد برشلونة إلى وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما انتزع فوزا صعبا بنتيجة 0/1 من ملعب مضيفه ريال سوسييداد، بالجولة 33 من «الليغا».

وارتفع رصيد برشلونة الذي خسر على ملعبه أمام قادش في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 63 نقطة في المركز الثاني بترتيب البطولة، بفارق 15 نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة.

في المقابل توقف رصيد سوسييداد الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي والأولى منذ الخامس من مارس الماضي، عند 55 نقطة في المركز السادس بفارق 6 نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وارتدى النجم الجابوني بيير ايميريك أوباميانج ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد بضربة رأس متقنة في الدقيقة 11.

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