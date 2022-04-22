إريك تن هاغ مدرباً لمانشستر يونايتد

المصدر: لندن- أ ف ب

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أعلن نادي مانشستر يونايتد، أن مدرب أياكس الهولندي، إريك تن هاغ، سيتسلّم مهماته على رأس «الشياطين الحمر»، بدءاً من الموسم المقبل، وحتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال تن هاغ «إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لمانشستر يونايتد، وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل، أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه».

وأضاف: «أؤكد لجماهيراياكس، التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد».

ورغم مرور مدربين من طينة الهولندي لويس فان غال، والبرتغالي جوزيه مورينيو، عجز يونايتد عن استعادة المكانة التي كان عليها أيام الإسكتلندي أليكس فيرغوسون.

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