أشبيلية يصعد لوصافة الدوري الإسباني مؤقتاً بفوز مثير على ليفانتي

المصدر: وكالات

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تقدم أشبيلية لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني (مؤقتا)، عقب فوزه المثير 2/3 على مضيفه ليفانتي، اليوم الخميس، في المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز رايو فايكانو على مضيفه إسبانيول 0/1.

وارتفع رصيد أشبيلية الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة، إلى 63 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً، بفارق 3 نقاط مع برشلونة صاحب المركز الرابع، الذي مازال بإمكانه استعادة الوصافة، حال فوزه على مضيفه ريال سوسييداد، في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل تجمد رصيد ليفانتي عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان.

وبادر أشبيلية بالتسجيل عن طريق خيسوس كورونا في الدقيقة 14، لكن خوسي لويس موراليس أدرك التعادل لمصلحة ليفانتي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

وعاد كورونا لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثاني لأشبيلية في الدقيقة 27، ثم أضاف جيوليس كوندي الهدف الثالث للفريق الأندلسي في الدقيقة 82، فيما أحرز روبيرتو سولدادو الهدف الثاني لليفانتي في الدقيقة 88.

ووضع رايو فايكانوا حداً لنتائجه المخيبة، وحقق انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من 4 أشهر، عقب فوزه الثمين 0/1 على مضيفه إسبانيول.

وارتفع رصيد فايكانو إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر، في حين تجمد رصيد إسبانيول الذي نال خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقمص سيرخيو جوارديولا نافارو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف فايكانو الوحيد في الدقيقة 42، ليقود فريقه لتحقيق فوزه الأول في المسابقة منذ 18 ديسمبر الماضي، حينما تغلب 0/2 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

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