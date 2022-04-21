أسطورة ليفربول عن صلاح: من المُحزن أن يرحل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث أسطورة نادي ليفربول السابق جيمي كاراجر، عن تطورات مستقبل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول مع ناديه، وإمكانية تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن صلاح سيجدد عقده مع ليفربول، إنه أفضل مكان له، صلاح لم يأت إلى ليفربول كنجم كبير، لقد أصبح نجماً هنا، أعتقد أن الأفضل للنادي وللاعب هو التوقيع على عقود جديدة".

وتابع: "لا أعتقد أن ليفربول يجب أن يرفع عرضه في الوقت الحالي، لكن أعتقد أن صلاح يجب أن يكون حساسا تجاه هذه المسألة، إنه بحاجة إلى فهم الوضع في ليفربول".

وأتم: "ما فعله في السنوات الأخيرة يجعله أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول على الإطلاق، وأعتقد أنه سيكون من المحزن أن يغادر، هذا سيرمي بإرثه في ليفربول".

وانضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول صيف 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي، في صفقة بلغت 42 مليون جينه إسترليني.

وشهدت الفترة الماضية تعثر في المفاوضات بين إدارة ليفربول وصلاح حول تجديد عقده، بسبب مطالب اللاعب بالحصول على 450 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما ترفضه إدارة النادي الإنجليزي.

ويحتل محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، برصيد 22 هدفاً.

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