رابطة الدوري الإنجليزي ترفض طلب ليفربول

المصدر: البيان

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رفضت رابطة الدوري الإنجليزي، الطلب المقدم من جانب نادي ليفربول بشأن تغيير موعد مباراة نيوكاسل يونايتد، المقرر إقامتها يوم السبت 30 أبريل الجاري على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام الواحدة والنصف عصراً بتوقيت لندن.

وتقدم ليفربول بطلب لرابطة الدوري الإنجليزي من أجل تغيير موعد مباراة نيوكاسل وتأخيرها نحو 8 ساعات لتلعب مساءً، في ظل ارتباط ليفربول بمواجهة يوم 27 أبريل مع فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أشار النادي الأحمر في طلبه إلى رغبته بحصول اللاعبين على فترة راحة أطول للتعافي عقب مباراة فياريال.

وأكدت شبكة "سبورتس مول" البريطانية، أن طلب ليفربول قوبل بالرفض من جانب رابطة الدوري الإنجليزي، وطالبت الرابطة من الريدز الالتزام بالتوقيت المحدد لمباراته مع نيوكاسل.

ويتعين على يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التعامل مع الوضع في ظل أهمية المباراتين حيث ينافس الريدز خلالهما على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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