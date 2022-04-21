وست هام يحذر مشجعيه بعد فضيحة جماهير برشلونة

المصدر: البيان

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أصدر نادي وست هام الإنجليزي بيانا رسمياً، حذر خلاله جماهيره من بيع تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت، في نصف نهائي الدوري الأوروبي أسوة بما فعلته جماهير برشلونة.

وكانت جماهير برشلونة باعت الحصة الخاصة بها من تذاكر المباراة لجماهير فرانكفورت، في المباراة التي جمعتهما بإياب ربع نهائي الدوري الأوروبي والتي أقيمت على ملعب كامب نو، الأمر الذي أدى إلى سيطرة جماهير النادي الألماني على مدرجات معقل البرسا، مما ساهم في خسارة الفريق الكتالوني بنتيجة 2/3 ليودع البطولة بشكل رسمي.

وجاء بيان الهامرز الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي: "للأسف لن يسمح للمشجعين الذين يعيشون في ألمانيا الذين لم يسبق لهم الحجز من قبل بشراء تذاكر لهذه المباراة، أنصار وست هام الذين يعيدون بيع تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت الخاصة بهم على أي منصة غير مصرح بها سيتم إنهاء التذكرة الموسمية الخاصة بهم، وسيتم حظرهم من دخول ملعب لندن لبقية موسم 2023/2022، بالإضافة إلى فقدان أي نقاط أولوية ومزايا متراكمة مع تذاكرهم الموسمية، ولن يتم تطبيق أي مبالغ مستردة".

وجاء صعود وست هام لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، عقب تخطيه ليون الفرنسي بنتيجة 1/4 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقام مباراة وست هام وفرانكفورت الخميس 28 إبريل، على ملعب لندن.

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