كانت مرحلة رائعة في باريس.. مبابي يلمح لاقتراب رحيله

المصدر: البيان

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ألمح نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، إلى اقتراب رحيله عن صفوف النادي الباريسي في ظل انتهاء تعاقده مع العملاق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مبابي في مقابلة مع برنامج "تيليفوت" الفرنسي عقب فوز باريس سان جيرمان على أنجيه، أمس الأربعاء: "سيكون فخراً الفوز بلقب الدوري وسأتحدث قريباً، لكنها كانت مرحلة رائعة جداً في باريس".

وكان الصحفي المعروف جيانلوكا دي مارزيو الذي يعمل لصالح شبكة "سكاي سبورتس"، أكد أن ريال مدريد لديه اتفاق شفهي مع مبابي، ويأمل أن يحترم اللاعب هذا الاتفاق لكن باريس سان جيرمان يصر على إقناعه بالبقاء.

وفاز باريس على أنجيه بثلاثية نظيفة بالجولة 33 من الدوري الفرنسي، ليقترب خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب المحلي، إذ تكفيه نقطة واحدة من أجل اقتناص البطولة بشكل رسمي رغم أنه مازال هناك 5 مباريات متبقة بالمسابقة.

وأفتتح مبابي التسجيل لباريس أمام أنجيه في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بعد تبادل رائع للكرة مع أشرف حكيمي قبل أن يسدد كرة صاروخية بيساره في شباك حارس الخصم، ثم وقع الإسباني سيرجيو راموس على الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بضربة رأسية متقنة بعد عرضية من أنخيل دي ماريا، ثم وضع ماركينيوس بصمته بتسجيله الهدف الثالث للعملاق الباريسي في الدقيقة 77.

وسجل مبابي مع باريس في جميع المسابقات هذا الموسم 33 هدفاً في 41 مباراة، ويتصدر حالياً جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 22 هدفاً.

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