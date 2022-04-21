ماذا قال رونالدو بعد دعم جماهير ليفربول؟

المصدر: البيان

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علق نجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، على اللفتة الطيبة التي قدمتها جماهير نادي ليفربول تجاهه، بعد وفاة طفله الرضيع.

وحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول أول أمس الثلاثاء، على ملعب أنفيلد في المواجهة المؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي، التي فاز بها ليفربول برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة لقطة رائعة من جانب جماهير ليفربول تجاه رونالدو الذي غاب عن المباراة بسبب وفاة طفله من شريكته جورجينا رودريجيز، حيث قامت بالتصفيق الحار عند الدقيقة 7 نسبة إلى رقم قميص النجم البرتغالي، كما رددت الأهزوجة الشهيرة الخاصة بالريدز "لن تسير وحدك أبداً"، أثناء التصفيق للتعبير عن دعمها ومساندتها للنجم الكبير في مأساته.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لجماهير ليفربول أثناء دعمها له، وكتب عليه: "عالم واحد، رياضة واحدة، عائلة واحدة، شكراً أنفيلد".

وأتم: "أنا وعائلتي أبداً لن ننسى هذه اللحظة من الاحترام والتعاطف".

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