تعليق مفاجئ من أنشيلوتي على إهدار بنزيما ركلتي جزاء أمام أوساسونا

المصدر: البيان

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تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن إهدار كريم بنزيما لاعب الميرنغي لركلتي جزاء خلال مباراة أوساسونا.

وكان ريال مدريد تغلب على أوساسونا بنتيجة 1/3 في الجولة 33 من الدوري الإسباني، وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء لصالح ريال مدريد من جانب بنزيما.

وأشاد أنشيلوتي بأداء كريم بنزيما رغم إهداره ركلتي الجزاء، وقال مدرب ريال مدريد في تصريحاته لصحيفة "أس" الإسبانية: "لم يحدث شيئاً، لو حصلنا على ركلة جزاء ثالثة لنفذها كريم، ولو كان هناك المزيد لنفذها هو أيضاً، بنزيما قدم مباراة رائعة وساعد الفريق على تحقيق الفوز".

وتابع: "لعبنا مباراة جيدة جداً أمام أوساسونا خاصة في الشوط الثاني، الجميع كان ملتزماً، ولدينا الآن أسبوع للتحضير لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن داني سيبايوس، قال أنشيلوتي: ‘"لعب مباراة جيدة للغاية، ربما كان الأفضل في الفريق، لقد عانى بسبب الإصابة التي تعرض لها في أولمبياد طوكيو، لكنه في النهاية قدم ما ننتظره منه".

وحول إصابة دافيد ألابا، قال أنشيلوتي: "متفائلون بخصوص ألابا، لا يبدو الأمر خطيراً، لقد شعر بألم عضلي، وفضلنا استبداله لعدم تفاقم إصابته".

ويتقابل ريال مدريد مع مانشستر سيتي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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