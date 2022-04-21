باريس سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي بعد فوزه على أنجيه

المصدر: وكالات

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بات باريس سان جيرمان على أعتاب إحراز لقب الدوري الفرنسي، للمرة العاشرة بعد الفوز على أنجيه بنتيجة 0/3، بأهداف كيليان مبابي وسيرجيو راموس وماركينيوس.

وأصبح رصيد فريق العاصمة 77 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني، الذي فاز 2/3 على نانت، قبل خمس جولات من الوصول إلى خط النهاية.

وإذا تجنب سان جيرمان الخسارة في ملعب بارك دي برينس أمام لانس يوم السبت، سيضمن حصد اللقب العاشر، والتساوي مع سانت إيتيين صاحب الرقم القياسي الذي حصد كل ألقابه خلال الفترة 1957 إلى 1981.

ويأتي رين في المركز الثالث برصيد 56 نقطة بعد الخسارة ½ أمام ستراسبورج، الذي بات يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف.

ويملك موناكو خامس الترتيب 56 نقطة أيضا بفوزه 0/1 على نيس.

ويتأهل أول فريقين بشكل مباشر إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض ثالث الترتيب الدور التمهيدي للمسابقة.

ورغم غياب ليونيل ميسي وماركو فيراتي بسبب الإصابة، فرض سان جيرمان سيطرته على أنجيه.

وتقدم سان جيرمان عندما أحرز مبابي هدفه رقم 22 في الدوري هذا الموسم، حيث أطلق تسديدة منخفضة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد مرور 28 دقيقة.

وبعد تسع دقائق صنع أنجيه فرصة خطيرة وسدد محمد علي تشو كرة قوية ارتدت من قائم الحارس كيلور نافاس، لكن باريس سان جيرمان ضاعف التقدم مع الوصول إلى الاستراحة حيث أرسل أنخيل دي ماريا كرة عرضية حولها سيرجيو راموس إلى هدف.

وحسم ماركينيوس الانتصار في الدقيقة 77 بضربة رأس بعد كرة عرضية جديدة من دي ماريا الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلاً من ميسي.

وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إدوار ميشو بسبب خطأ عنيف ضد رومان توماس.

وفي مباراة أخرى، كان أولمبيك مرسيليا يدرك أنه يجب أن يفوز ليؤجل تتويج سان جيرمان، وتأخر مرتين قبل أن ينتصر.

وافتتح نانت التسجيل بواسطة أندري جيروتو بعد 26 دقيقة، ثم أدرك ديميتري باييه التعادل من ركلة جزاء.

وأصلح نيكولا بالوا خطأ ارتكاب ركلة الجزاء، وأرسل كرة عرضية حولها ماركوس كوكو إلى هدف قبل الاستراحة مباشرة، لكن باييه تعادل مرة أخرى من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

ووسط دعم هائل من المشجعين، سجل أمين حارث هدف الفوز لفريق المدرب خورخي سامباولي في الدقيقة 75.

كما فاز لانس 0/2 على مونبلييه ليعزز موقعه في المركز السابع، حيث يملك 53 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نيس سادس الترتيب.

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