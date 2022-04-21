بثلاثية في أوساسونا.. ريال مدريد يقترب خطوة كبيرة من التتويج بـ «الليغا»

المصدر: وكالات

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اقترب ريال مدريد بشكل كبير من حسم لقب الدوري الإسباني، بعدما تغلب على مضيفه أوساسونا بنتيجة 1/3، بالجولة 33 من «الليغا».

افتتح دافيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 12 ثم تعادل أوساسونا بهدف للاعب أنتي بوديمير في الدقيقة 14، وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث لريال مدريد.

وأهدر كريم بنزيما فرصة التسجيل لريال من ضربتي جزاء في الدقيقتين 52 و58 ، ليتجمد رصيد اللاعب عند 25 هدفاً في صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، الذي تعادل اليوم على ملعبه مع غرناطة سلبياً، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

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