يوفنتوس يلاقي إنتر في نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على فيورنتينا
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واصل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لملاقاة إنتر، بعدما فاز على فيورنتينا في إياب الدور نصف النهائي، بنتيجة 0/2.
ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي، والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و94.
وكان يوفنتوس عاد بفوز قاتل من فلورنسا في مباراة الذهاب بهدف وحيد جاء بفضل النيران الصديقة، سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 91.
#يوفنتوس يتأهل لنهائي #كأس_إيطاليا بعد تغلبه على #فيورنتينا بهدفين نظيفين، ليواجه إنتر في المباراة المقبلة#البيان_الرياضي pic.twitter.com/h1y16t6J51— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 20, 2022