يوفنتوس يلاقي إنتر في نهائي كأس إيطاليا بعد فوزه على فيورنتينا

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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واصل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لملاقاة إنتر، بعدما فاز على فيورنتينا في إياب الدور نصف النهائي، بنتيجة 0/2.

ويدين يوفنتوس بالفوز إلى فيديريكو بيرناردسكي، والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و94.

وكان يوفنتوس عاد بفوز قاتل من فلورنسا في مباراة الذهاب بهدف وحيد جاء بفضل النيران الصديقة، سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 91.

كلمات دالة:
  • يوفنتوس،
  • فيورنتينا،
  • كأس إيطاليا
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