لايبزج يهزم يونيون برلين بصعوبة ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

المصدر: وكالات

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صعد فريق لايبزج إلى نهائي كأس ألمانيا، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على يونيون برلين بنتيجة 1/2، في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويدين لايبزج بفضل كبير في الفوز للاعبه إيميل فورسبيرج الذي خطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة.

وافتتح يونيون برلين التسجيل بهدف للاعب شيرالدو بيكر في الدقيقة ،25 ثم تعادل لايبزج بهدف أحرزه أندريه سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل فورسبيرج هدف الفوز للايبزج ليهدي الفريق بطاقة التأهل.

ويلتقي لايبزج في النهائي المقرر له يوم 21 مايو المقبل، مع فرايبورج الذي تأهل بالفوز على فريق الدرجة الثانية هامبورج بنتيجة 1/3.

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