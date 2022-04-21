لماذا لم يضعوا لي مخدرات؟ روبياليس يرد على تسريباته مع بيكيه

المصدر: البيان

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أبدى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، اندهاشه من التسريبات التي تداولت له مؤخراً مع مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، بشأن مكان إقامة مباراة السوبر الإسباني، وتورطهما في شبهة فساد ورشوة.

وعقد روبياليس مؤتمراً صحفياً لتوضيح الأمر للرأي العام، ومحاولة تبرئه من التسريبات المتداولة له مع بيكيه.

وقال روبيالبيس: "عقد السوبر الإسباني خاضع للسرية، لكننا سنقدم بعض التوضيحات في هذا الأمر، منذ أربع سنوات عندما توليت منصب رئيس الاتحاد الإسباني، لم يمر أسبوع واحد دون اعتداءات أو شكاوى ضدي".

وأضاف: "هذا العقد لم يعد صالحاً، كان لمدة ثلاثة مواسم ولم يعد سارياً الآن، ولم يحصل أحد على أي عمولة".

وأكمل: "من الواضح أن هناك مافيا تريد تشويه صورتي أمام الجميع من خلال هذه الطريقة، ولا أعتقد أن هذا الأمر سينال مني، لكن لماذا لم يضعوا لي كيس كوكايين في سيارتي؟ لماذا يفعلوا هذه الأمور على الملأ ليعرفها الجميع".

وأنهى حديثه، قائلاً: "لدي صور على هاتفي مع بناتي، ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية مع أصدقائي، ما فعلوه شيئاً خطيراً للغاية، ولا استبعد منهم أي شيء بعد ذلك".

وكانت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، أكدت أن هناك قضية فساد بطلها لويس روبياليس وشركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه، بشأن مكان إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني، مقابل حصول شركة بيكيه على عمولة قدرها أربعة ملايين يورو عن كل سنة من الست سنوات الموقعة في العقد، بإجمالي 24 مليون يورو.

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