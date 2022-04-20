بعد تجاوز صدمة وفاة ابنه.. رونالدو يعود لتدريبات مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تدريبات فريقه مانشستر يونايتد عقب غيابه خلال الأيام الماضية، بسبب وفاة ابنه الرضيع.

وأعلن رونالدو وفاة طفله الإثنين الماضي عقب ولادته، وهو ما أثر على رونالدو سلبياً وترتب على ذلك غيابه عن تدريبات مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية، فإن رونالدو تواجد في تدريبات مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء، وشارك في الحصة التدريبية بشكل كامل، بعدما قرر النادي الإنجليزي في وقت سابق منح اللاعب إجازة قصيرة حتى تجاوز صدمته والعودة بحالٍ أفضل.

وواسى رونالدو العديد من الأندية في وفاة ابنه، أبرزها ريال مدريد فريقه السابق الذي حرص على تقديم التعازي للاعب في بيان رسمي، كما قامت جماهير ليفربول في مباراة الريدز الأخيرة أمام مانشستر سيتي بدعم اللاعب في الدقيقة السابعة من عمر المباراة وقامت بالتصفيق له.

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