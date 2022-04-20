شكوى للمدعي العام تطالب بالتحقيق في تسريبات بيكيه

المصدر: البيان

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أدان مدير مركز التدريب والمدربين في إسبانيا خافي ميجيل جالان، التسريبات التي تداولت لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، ومدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه، بشأن بطولة كأس السوبر.

وندد جالان بهذه التسريبات وطالب بالتحقيق فيها من قبل المدعي العام في إسبانيا، لوجود شبهة فساد ورشوة.

وفي بيان رسمي قال جالان أنه تقدم بشكوى رسمية صباح الثلاثاء للمدعي العام من أجل التحقيق في هذا الأمر.

وأضاف: "ضغط رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، على الأطراف المتعاقدة لدفع عمولة قدرها 24 مليون يورو إلى جيرارد بيكيه، وحاول إخفاء مشاركة اللاعب في العقد".

ونفى روبياليس دفع أي عمولة لشركة كوزموس وهي الشركة التي يمتلكها بيكيه، بشأن مكان إقامة مباراة السوبر الإسباني.

ونشرت صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، تسريبات قبل أيام تورط بيكيه وروبياليس في قضية فساد مالي، ويبدو أن الصحيفة لديها المزيد من التسريبات بشأن الأعمال التي يديرها بيكيه رفقة روبياليس، خارج ملاعب كرة القدم، بعدما خرجت بتسريبات جديدة تدين بيكيه ولويس روبياليس، يطلب فيها اللاعب من رئيس الاتحاد التوسط له مع مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي لويس دي لا فوينتي، من أجل ضمه إلى قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، التي أقيمت في شهر يوليو الماضي.

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