رد فعل غريب من إبراهيموفيتش على أنباء اعتزاله (فيديو)

المصدر: البيان

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رد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، على ما تردد حول اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وفشل إبراهيموفيتش في قيادة منتخب بلاده السويد للصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما خسر في الملحق الأوروبي النهائي أمام منتخب بولندا.

ونشر إبراهيموفيتش فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يرد من خلاله على أنباء اعتزاله، حيث ظهر في الفيديو وهو يركل الكرة في الكاميرا المتواجدة داخل شباك المرمى، وكتب عليه: "أنا الوحيد الذي أقرر موعد اعتزالي، تماما كما قررت وفعلت مع الكرة الصفراء وركلتها في الكاميرا".

وأكدت تقارير صحفية أن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 40 عاما، قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي بعد فشله في الصعود إلى نهائيات كأس العالم، بخلاف اقتراب نهاية عقده مع ناديه، وهو ما نفاه اللاعب السويدي.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتضح موقفه من التجديد مع النادي الإيطالي حتى الآن.

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