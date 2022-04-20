أسطورة ريال مدريد يشيد بصلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جاء تألق الدولي محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، ليدفع العديد من نجوم كرة القدم حول العالم للإشادة باللاعب المصري الذي طالما ما يثبت تألقه بالأرقام القياسية التي يحققها.

وكان ليفربول حقق فوزاً عريضاً على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول الثاني والرابع، ونجح في صناعة الهدف الأول، الذي جاء بأقدام لويس دياز، فيما سجل الهدف الثالث ساديو ماني.

وأشاد الإسباني إيكر كاسياس أسطورة نادي ريال مدريد، بمحمد صلاح عقب المباراة، وكتب كاسياس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "محمد صلاح لاعب مدهش، ما يفعله لا يُصدق".

وابتعد صلاح بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 5 أهداف.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي «البريميرليغ» برصيد 22 هدفاً، ويأتي بعده الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام برصيد 17 هدفاً.

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