لم أقصد السخرية.. صلاح يفسر تصريحاته بعد مباراة مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فسّر الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، تصريحاته بعد فوز الريدز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول فاز على مانشستر يونايتد مساء أمس الثلاثاء برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن مؤجلات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفين وصنع هدفاً آخر، وعقب نهاية المباراة تحدث لوسائل الإعلام، قائلاً إن دفاع مانشستر يونايتد سهل عليه المهمة.

وفسر صلاح تصريحاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "كنت أعنى خط وسط فريقنا، ودفاعنا يجعل الأمر سهلاً بالنسبة لنا".

وتابع: "أنا لم أكن أتحدث عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين أكن لهم كل احترام".

وابتعد صلاح بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 5 أهداف.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي «البريميرليغ» برصيد 22 هدفاً، ويأتي بعده الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام برصيد 17 هدفاً.

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