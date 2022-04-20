لقطة طريفة.. صلاح يقتحم لقاء ألكانتارا مع سكاي سبورتس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقتحم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، لقاء زميله تياجو ألكانتارا لاعب الريدز، مع شبكة سكاي سبورتس، الذي سجله عقب مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد، التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

وعندما سُئل تياجو عن أداء ليفربول في مباراة مانشستر يونايتد، أجاب: "عندما تمتلك مهاجمين أصحاب جودة عالية مثل الذين نمتلكهم.."، لكن محمد صلاح الذي كان واقفاً بجواره قاطعه وتدخل على الفور للتصحيح فقال: "أنا جناح"، نسبة إلى المركز الأساسي لصلاح.

ورد تياجو على صلاح، قائلاً "لا عليك مو، أنت مهاجم بكل الأهداف التي تسجلها".

وكان ليفربول حقق فوزاً عريضاً على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفي ليفربول الثاني والرابع، ونجح في صناعة الهدف الأول، الذي جاء بأقدام لويس دياز، فيما سجل الثالث ساديو ماني.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدفاً وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام الذي يمتلك في رصيد 17 هدفاً.

لقطة طريفة.. #محمد_صلاح يقتحم لقاء #تياجو_ألكانتارا مع #سكاي_سبورتس لتصحيح كلامه عنه#البيان_الرياضيhttps://t.co/eJ07JHxfZ6pic.twitter.com/otX11B7w5N

— البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 20, 2022

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