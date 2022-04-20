قمة ليفربول والمان يونايتد..أرقام قياسية وسابقة تاريخية منذ 129 عاما

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحظى مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد في الـ "بريمييرليج" باهتمام دولي كبير، باعتبارها واحدة من القمم الكروية العالمية على ضوء شعبية الفريقين في مختلف القارات، خاصة أنهما من أهم الأقطاب التاريخيين في أقوى وأغلى دوريات العالم من حيث القيمة السوقية.

وجاءت مباراة الأمس التي جمعت بين الطرفين على استاد أنفيلد في الجولة 30 من الدوري حافلة بالإثارة والأرقام القياسية الجديدة التي صبت جميعها في صالح ليفربول صاحب الأرض والجمهور.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز مستحق لفريق ليفربول بنتيجة / 4 / 0/، سجلها لويس دياز، ومحمد صلاح /هدفان/، وساديو ماني، بواقع هدفين في كل شوط، وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة.

ومن أهم الأرقام القياسية التي أفرزتها قمة ليفربول والمان يونايتد أن نتيجة مجموع مباراتي الفريقين في الدورين الأول والثاني بنفس المسابقة بلغت / 9 / 0 /، لصالح ليفربول، ولم يتلق المان يونايتد هزيمتين في موسم واحد بهذا الفارق الكبير من الأهداف من منافس واحد منذ 129 عاما، وتحديدا في موسم 1893، حينما خسر في الدورين الأول والثاني من ساندرلاند بنتيجة / 0 / 11/.

وفي هذا السياق .. أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تصريحاته التي أعقبت اللقاء لمحطة" بي بي سي سبورت" أن الفوز بمجموع 9-0 في الذهاب والإياب، على مانشستر يونايتد أمر لا يحدث كثيرا، ولن يحدث كثيراً، هذا ليس موقفاً طبيعياً .. وقال : المان يونايتد لا يمر بفترة جيدة، ولديه الكثير من الإصابات، وعندما غادر بوجبا الملعب لعب الفريق بدون خط الوسط المعتاد، لقد استحوذنا على الكرة بنسبة 70 أو 75% وكان عليهم أن يُدافعوا، وهذا ليس سهلاً، أشعر بالأسف حيالهم.

وتعد خسارة مانشستر يونايتد أمس هي الأكبر له على الانفيلد في مسابقة البريمييرليج بشكله الجديد.

ومن الأرقام القياسية أيضا التي شهدتها المباراة أن محمد صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتمكن من تسجيل 5 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد في موسمٍ واحد /هاتريك في الذهاب وهدفان في الإياب/ .. وأصبح صلاح كذلك هداف ليفربول في مواجهات مانشستر يونايتد برصيد 9 أهداف يتساوى بهم مع ستيفين جيرارد.

كما أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع ويسجل في كل مباراة من مُباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر يونايتد في موسمٍ واحد، وذلك بعد لاعب أرسنال السابق مسعود أوزيل في موسم 2015 / 2016.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز