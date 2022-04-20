ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صلاح يعزز الصدارة

المصدر: البيان

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رفع الدولي المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، رصيده التهديفي بالبريميرليغ، بعدما تمكن من إحراز هدفين في شباك مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، باللقاء المؤجل من الجولة 30 للدوري الإنجليزي، الذي انتهى برباعية نظيفة لصالح الريدز.

وكسر صلاح صيامه التهديفي، بعدما فشل في إحراز أي أهداف مع ليفربول خلال آخر 6 مواجهات خاضها بكل البطولات مع الريدز تحديداً منذ 12 مارس الماضي، عندما أحرز هدفاً في شباك برايتون.

وعزز محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام، حيث وصل صلاح للهدف 22، فيما أحرز سون 17 هدفاً.

قائمة هدافين الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفاً.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفاً.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 15 هدفاً.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفاً.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفاً.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفاً.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفاً.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفاً.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفاً.

ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

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