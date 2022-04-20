ريال بيتيس يبتعد عن دوري الأبطال وفياريال يتابع انتصاراته في "الليغا"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

منيت آمال ريال بيتيس بالمنافسة على مقعد في دوري أبطال أوروبا بخيبة كبيرة جراء خسارته أمام ضيفه إلتشي 1-صفر أمس الثلاثاء في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل هدف النقاط الثلاث لإلتشي البديل تيتي مورنتي في الدقيقة 82.

وتجمد رصيد بيتيس الخامس، والذي مني بخسارته الأولى في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، عند 57 نقطة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب؛ صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، والذي يستقبل غرناطة اليوم الأربعاء.

وفي مباراة ثانية، حقق فياريال انتصاره الثاني توالياً بفوزه على ضيفه فالنسيا 2-صفر، سجلهما الهولندي أرنو دانجوما غرونيفيلد في الدقيقتين 10 من ركلة جزاء و17.

وتقدم فريق "الغواصات الصفراء" للمركز السابع برصيد 52 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد السادس والذي تنتظره مباراة صعبة عندما يستقبل الجريح برشلونة الخميس في ختام الجولة.

وتحضر رجال المدرب أوناي إيمري بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقهم الأوروبي في دوري الأبطال الأسبوع المقبل عندما يحلّون على ليفربول الانجليزي في ذهاب نصف النهائي.

وفي صراع تفادي الهبوط أنعش ريال مايوركا آماله بالبقاء بفوزه على ضيفه ألافيس متذيل الترتيب 2-1.

وتقدم مايوركا للمركز السادس عشر مع 32 نقطة، فيما مني ألافيس بخسارته الـ 20 هذا الموسم وتجمد رصيده عند 25 نقطة.

ويحلّ ريال مدريد المتصدر والمنتشي من فوزه على إشبيلية 3-2 في المرحلة الماضية ليتقدم أكثر نحو الفوز باللقب ضيفاً على أوساسونا الأربعاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز